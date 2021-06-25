شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر يكشف موعد تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء في العدادات مسبقة الدفع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر بوزارة الكهرباء لـ«المصري اليوم» أن شركات الكهرباء تقوم بتطبيق الزيادة تلقائيا ولن تحتاج لصدور قرارات جديدة حيث إن الجريدة الرسمية سبق وقامت بنشر قرار مجلس الوزراء الخاص بتحديد الاسعار لخمس سنوات منذ العام الماضي بالفعل، لافتة إلى أن العدادات مسبقة الدفع مبرمجة أيضا لاحتساب الزيادات في نفس الوقت.

وأشار المصدر إلى أن تطبيق الزيادات سيتم يوم الخميس المقبل، لافتا إلى أنه في حالة وجود مبالغ مالية حساب المشترك بالعداد مسبق الدفع فإنه سيتم حسابه وفقا للأسعار الجديدة مع بداية الشهر بشكل تلقائي مؤكدا أنه لا يوجد فارق في طريقة حساب المشتركين طبقا لنوع العداد بل يتم التفريق بين المشتركين طبقا لنوع المنشآة سواء كانت منزلية أو تجارية أو صناعية.

وستبدأ وزارة الكهرباء في تطبيق المرحلة الثامنة من خطة إعادة هيكلة الدعم المقدم للكهرباء في الأول من يوليو المقبل بالعمل بأسعار شرائح الكهرباء للعام المالى 2021/2022، والتى تم الإعلان عن تنفيذها العام الماضى ويستمر رفع الدعم تدريجيا عن شرائح الكهرباء حتى عام 2025. فقد أوضحت وزارة الكهرباء أن تعريفة شرائح الكهرباء التي ستطبق بداية من يوليو المقبل قام بتحديدها مسبقا جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حيث يعد هو الجهة المسئولة عن تحديد سعر بيع وحدات الكهرباء للاستخدامات المختلفة، وأكدت وزارة الكهرباء تثبيت مقابل خدمة العملاء على فواتير الكهرباء في التعريفة التي تطبق في الأول من يوليو القادم، وسيتم تحصيل جنيه للشريحة الأولى وجنيهين للشريحة الثانية و6 جنيهات للشريحة الثالثة و11 جنيها للشريحة الرابعة و15 جنيها للخامسة، و25 جنيها للشريحة السادسة، و40 جنيها لاستهلاك أكثر من ألف كيلووات، و9 جنيهات للوحدات المغلقة.