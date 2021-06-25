شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار بيع الكهرباء للمنشآت والمحلات التجارية من يوم الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ وزارة الكهرباء يوم الخميس المقبل مع بداية شهر يوليو تطبيق الاسعار الجديدة لبيع التيار الكهربائي في مختلف انواع الاستهلاك، طبقا لخطة الوزارة لرفع الدعم بشكل تدريجي الذي اعلنته العام الماضي لمدة 5 سنوات تنتهي في عام 2025

وطبقا لخطة الوزارة التي سبق نشرها في الجريدة الرسمية فأن بيع اسعار الكهرباء للمشتركين في القطاع التجاري تم تثبيتها هذا العام لتبقي كما هي حيث تم تقسيمهم لثلاث انواع من المستهلكين

النوع الأول من 0 إلى 100 كيلو ب65 قرش

المستهلك من 101 إلى 250 كيلو وات بـ120 قرش

ويتم احتساب الاستهلاك من بداية الاستهلاك 0- 250 كيلو وات

النوع الثاني المستهلك من 251 إلى 1000 كيلو وات

من 0الى 600 كيلو وات بـ140 قرش

من 600 إلى 1000 كيلو وات بـ155 قرش

النوع الثالث للمستهلكين لاكثر من 1000 كيلو وات شهريا يتم حسابه بـ 160 قرش للكيلو وات