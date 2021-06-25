شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: المحافظة شهدت طفرة وثورة في كافة المجالات في عهد السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة أنه على مدار ٧ سنوات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية في عام ٢٠١٤، والدولة تسير بخطوات غير مسبوقة على طريق التنمية والبناء وتلبية كافة الإحتياجات في كافة القطاعات خصوصا الصحة والتعليم.

وأشار محافظ البحيرة إلى أن محافظة البحيرة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت طفرة وثورة في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً، حققت خلالها إنجازات غير مسبوقة خلال فترة زمنية قصيرة .

وأضاف محافظ البحيرة بأن المحافظة شهدت طفرة تنموية في شتى القطاعات والمجالات لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم مشيرا إلى أن ما تم ضخه من استثمارات وتمويل ودعم للمحافظة خلال تلك الفترة لم يتحقق عبر عقود من الزمان.

وشهدت البحيرة تنفيذ ٤٤٢١ مشروعا على أرض المحافظة في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ ٧٨.٧ مليار جنية، تم الانتهاء من ٣٧٢٩ مشروع بتكلفة إجمالية بلغت ٤١.٥ مليار جنية ويوجد ٦٩٢ مشروعا يجري العمل بها تكلفتها ٣٧.٢ مليار جنيه.

شهد قطاع التعليم بالبحيرة خلال الفترة من ٢٠١٤ وحتى الآن بناء وتشيد وإحلال وتجديد ٤٧٦ مدرسة بتكلفة إجمالية ٢.٤٧ مليار جنية، تم استلام ودخول العمل بالفعل ٣٧٢ مدرسة بتكلفة ١.٩٧ مليار جنية ويجري العمل بـ ١٠٤ مدرسة أخرى بتكلفة ٥٠٠ مليون جنية .

بلغت التكلفة الإجمالية لمشروعات قطاع الصحة بالمحافظة التي تم تنفيذها ٤.٢ مليار جنية تمثلت في ١٥٢ مشروع بتكلفة إجمالية بلغت ٢.٥ مليار جنية منها ١٢٨ مشروع تم الانتهاء منها بتكلفة ٢.٢٤ مليار جنية و٢٤ مشروع جاري العمل بها بتكلفة إجمالية ٢٥٤ مليون جنية، ومن أهم تلك المشروعات التي تم تنفيذها هي المعهد الطبي القومي بدمنهور ومستشفى كوم حمادة الجديدة ومستشفى دمنهور العسكري ومستشفى الكبد بدنشال بدمنهور.

وتم تنفيذ ١٨٥ مشروعًا من مشروعات مياة الشرب والصرف الصحي بإجمالي تكلفة ١٥.١ مليار جنية منها ٩.٢ مليار جنية صرف صحي و٥.٩ مليار جنية مياة شرب، كما تم تنفيذ ٥١ مشروعا تابعة للطرق والكباري بتكلفة ٧ مليار جنية، كما تم تنفيذ ٧٩٩٢ وحدة سكنية بتكلفة مليار و٤٨ مليون جنية.

تم تنفيذ ٤٠٥ مشروعًا في قطاع الري بتكلفة إجمالية ٦ مليار جنية، وتم تنفيذ ٥ مبادرات في قطاع الزراعة هي ( كارت الفلاح، أستفاد منه ٤٧٧١٩٥ مستفيد- مشروع البرايم الذي يهدف إلى تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين- مشروع الري الحقلي بهدف تغير نظام الري من الري بالغمر إلى الري الحقلي بالكهرباء وتغطية المراوي المكشوفة- مشروع IFAD لتدعيم القدرات التسويقية لصغار المزارعين- منظومة GIZ لمتابعة مشروعات تطوير الري الحقلي).

وشهد قطاع الكهرباء تنفيذ ٥٢٩ مشروعًا بتكلفة إجمالية ١٦ مليار جنية، تم الانتهاء من ٣٧٣ مشروعا بتكلفة إجمالية ١٥.٦ مليار جنية وجاري العمل بـ ١٥٦ مشروع بتكلفة إجمالية ٣٦٥ مليون جنية .

وتم تنفيذ ٣٢٢١ مشروعًا من خلال الخطط الاستثمارية بمحافظة البحيرة من خلال ٨ خطط استثمارية بتكلفة إجمالية ٤.٣٢ مليار جنية تمثلت في ١٩٣٠ مشروعات طرق و١٢٠ مشروع كباري و٢٤٥ مشروع تدعيم وحدات محلية و٣٢٧ مشروعات كهرباء و١٨٦ أمن وإطفاء ومرور و٤١٣ مشروع تحسين بيئة.

وتم تطوير ٤٢ وحدة بيطرية بتكلفة إجمالية ١٤.٥ مليون جنية، كما تم تطعيم ٥.٥ مليون رأس ماشية من خلال ٦ برامج للتطعيم .

كما تم تنفيذ ١٠ مشروعات ضمن جامعة دمنهور بتكلفة ١.٦٥ مليار جنية وتم إستلام ٧ مشروعات منها بتكلفة ٢٠٠ مليون جنية، وتشمل مبنى المعامل المركزية ومبنى كلية رياض الأطفال ومنظومة الحماية المدنية وتوصيل المرافق والخدمات ومبنى كلية التمريض وجارى العمل بـ ٣ مشروعات بتكلفة ١.٤٥ مليار جنية، وتلك المشروعات هي مبنى كلية طب الأسنان وإمتداده، ومبنى كلية الهندسة والورش ومبنى كلية الطب والمستشفى الجامعي، كما تم إنشاء ٨٢ معهد ازهري بتكلفة ١٨٤ مليون جنية .

وشهد قطاع التموين تنفيذ ٤٧ مشروع بتكلفة ٢٣٠ مليون جنية تم الإنتهاء من ٤٥ مشروع منها بتكلفة ٢٢٨ مليون وجاري العمل بمشروعين بتكلفة ٢ مليون جنيه، كما شهد قطاع التضامن الإجتماعي تنفيذ ٦ مشروعات أستفاد منها ٥٠٠ ألف مواطن بقيمة ٢ مليار جنية وتلك المشروعات هي: تكافل وكرامة بـ ٢٣٥ ألف مستفيد بقيمة ١.٦ مليار جنية، ضمان إجتماعي لـ ١٠٧ ألف مستفيد بقيمة ٣٠٦ مليون جنية، الأسر المنتجة بـ ١٣٨٠ مشروع بتكلفة ٦.٥ مليون جنية، تداعيات فيروس كورونا لـ ١٨ ألف مستفيد بقيمة ٤.٣ مليون جنيه، كما يوجد ٣٨ مليون جنية مخصصين لمشروعين جاري العمل بهما وكذا ٣٥.٢ مليون جنية مساعدات أستفاد منها ١٨٠ ألف مواطن، بالإضافة إلى تنفيذ ٥ من مبادرات للتضامن الاجتماعي لعدد ٣٨٥ ألف مستفيد، كما تم تنفيذ ١٣ مشروعا في قطاع القوى العاملة بتكلفة إجمالية ٤٦.٥ مليون جنية عبارة عن ٩ مشروعات بتكلفة ٩.٥ مليون جنية و٤ برامج بتكلفة ٣٧ مليون جنية.

وتم تنفيذ 273 مشروعًا في قطاع الشباب والرياضة بتكلفة إجمالية ٢٣٢.٥ مليون جنية، وتم الإنتهاء من ١٥٨ مشروع بتكلفة ٨٠ مليون جنية وجاري العمل بـ ١١٥ مشروع بتكلفة إجمالية ١٥٢.٥ مليون جنية لخدمة ١.٧ مليون مواطن من شباب وأبناء المحافظة .

وتنفيذ ٣٢٠ مشروعًا في المنطقة الصناعية بوداي النطرون على مساحة ٤٩٨.٣ فدان من إجمالي ٨٩٠ قطعة منهم ٤٧٣ قطعة مخصصة وبتكلفة ترفيق ١١٥.٥ مليون جنية، كما تم تنفيذ ٧١ مشروع بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى على مساحة المقامع على ٣٤٦ فدان بإجمالي ٤٩٥ قطعة منهم ١٣٠ قطعة مخصصة وبتكلفة ترفيق ٨٩.٢ مليون جنية .

تم إنشاء المجمع السكني الحرفي بفرهاش على مساحة ١٤ فدان بـ ٣٨٦ وحدة سكنية و٢٠٩ ورشة صناعية و٢٨ وحدة إدارية و١٧٨ محال و٨ مباني بنسبة تنفيذ ١٠٠ ٪ وبتكلفة إجمالية ٢٧١ مليون جنية، كما تم إنشاء المجمع الصناعي للنسيج بحوش عيسى بتكلفة إجمالية ١.٤ مليار جنية، تبلغ تكلفة الإنشاء ١.٣٧ مليار جنية وتكلفة الترفيق ١٤ مليون جنية والمقام على مساحة ١٥ فدان ويضم ٣ مناطق خدمية و٤ مناطق إدارية و٨٦٤ ورشة ويوفر ٩ آلاف فرصة عمل مباشرة بنسبة تنفيذ ٩٩ ٪ .

يتم مشروع تطوير مدينة رشيد ٢١ مشروعًا بتكلفة إجمالية ٢٥٤.٥ مليون جنية حيث تم الإنتهاء من ١١ مشروع بتكلفة إجمالية ١٤٨ مليون جنية وجاري العمل بـ ١٠ مشروعات بتكلفة إجمالية ١٠٦.٥ مليون جنية، كما تم تخصيص 3185 فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لإنشاء مدينة رشيد الجديدة، مقسمة إلى ٣ مساحات، وكذلك مشروع بشاير الخير ٤ برشيد الجديدة المقام على مساحة ٤٢ فدان بواقع ٤٦٢٩ وحدة سكنية و٦٦ عمارة ويضم المشروع مسجد بمساحة ٧٧٠ م٢- مدرسة مكونة من ٣٣ فصل- مستشفى بطاقة ١٥٠ سرير- محال تجارية بمساحة ٩٠٠ م٢- مراكز حرفية بمساحة ٧٥٠ م٢ .

تم الموافقة على انشاء مشروع إنتاج الألواح الخشبية M D F بمركز إدكو ( الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ) على مساحة إجمالية ٤٨٤ ألف م٢ بتكلفة ٤٠٤ مليار جنيه، وميناء مراكب الصيد بدون شراع بمركز ادكو على مساحة ٨٠ ألف م٢ بتكلفة ٣٤.٥ مليون جنية ورصيف سعتة ٤٠٠ مركب/ يوم بطول ٣٩٠ متر طولي.

وتنفيذ ٣ مشروعات ضمن مشروع قرية مصرية منتجة بتكلفة إجمالية ٤٠ مليون جنية عبارة عن مشروع البتلو بتكلفة إجمالية ١٦.٥ مليون جنية وتم توزيع ٢٧٣٩ رأس ماشية على ٤٥٣ مربي، ومشروع البط المسكوفي بتكلفة إجمالية ٢.٥ مليون جنيه وتم توزيع ٣٥ ألف طائر على ١٧٥٠ أسرة، ومشروع تنمية الثروة النباتية بتكلفة إجمالية ٢١ مليون جنية وتم توزيع ٩٣٣ رأس ماشية على ٥٠٠ فدان.

كما تم البدء في مشروع الرمال السوداء بمحافظة البحيرة والتى استهدفت شركة الرمال السوداء ٢٠ كيلو متر من سواحل رشيد حتى سواحل إدكو لإستخراج ركائز المعادن من الرمال السوداء لاستخدامها في الصناعات الرقيقة مثل المونازيت والذهب والزيركون والروتيل والفوسفات.

وتم تنفيذ ٣٠٢ مسجدًا بتكلفة ٣٥٣ مليون جنيةتم الإنتهاء من ٢٩٨ منها بتكلفة ٤٤٢ مليون جنية وجاري العمل بعدد ٤ مساجد أخرى بتكلفة ١١ مليون جنية .

تم تنفيذ كافة الأعمال الخاصة بمشروع مسار العائلة المقدسة في وادي النطرون بمحافظة البحيرة بتكلفة إجمالية ٧٦ مليون جنية، وتم البدء في انشاء المنطقة التجارية اللوجستية بدمنهور على مساحة ٩٦ فدان بإجمالي إستثمارات ١١ مليار جنيه

وتم تطوير السكة الحديد بالبحيرة بتكلفة إجمالية ١٣٠.٢ مليون جنية منها أعمال تطوير محطة قطار مدينة دمنهور بتكلفة ١٠٠ مليون جنية بالإضافة إلى تطوير كوبري المشاة أعلى السكة الحديد بدمنهور بقيمة ٢.٢ مليون جنيه، وإنشاء كوبرى الشهيد رامي حسنين أعلى السكة الحديد بإيتاي البارود بتكلفة ٢٨ مليون جنية .

تم تنفيذ ٥ مشاريع في قطاع الثقافة بتكلفة ١٣٤ مليون جنية تم الإنتهاء من ٤ مشاريع بتكلفة ١٠٩ مليون جنيه وهي قصر ثقافة دمنهور وقصر ثقافة وادي النطرون والمركز الثقافي بكوم الحاصل بالدلنجات ومكتبة كفر الدوار العامة، ويجري العمل بمشروع قصر ثقافة أبوالمطامير بتكلفة ٢٥ مليون جنية .

وقال محافظ البحيرة إن منظومة النظافة في محافظة البحيرة شهدت تقدماً ملحوظاً، وتم تزويد جميع المراكز بكافة إحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات بتكلفة إجمالية ٣٣٣ مليون جنية، وتم شراء ١٦٠ معدة جديدة بتكلفة إجمالية ٢١٦ مليون جنية وتم تزويد المحافظة بـ ٨٩٠ معدة بالوحدات المحلية تقوم بأعمال جمع القمامة المتولدة بشكل يومي، وكذلك دعم الحماية المدنية بـ ٩ سيارات وتجهيزهم بـ ٦٦ ماكينة شفط مياة بإجمالي ٢٣ مليون.

وعد فأوفى.. إنجازات السيسي بالبحيرة في ٧ سنوات

وعد فأوفى.. إنجازات السيسي بالبحيرة في ٧ سنوات

وعد فأوفى.. إنجازات السيسي بالبحيرة في ٧ سنوات

وعد فأوفى.. إنجازات السيسي بالبحيرة في ٧ سنوات

وعد فأوفى.. إنجازات السيسي بالبحيرة في ٧ سنوات

وعد فأوفى.. إنجازات السيسي بالبحيرة في ٧ سنوات

وعد فأوفى.. إنجازات السيسي بالبحيرة في ٧ سنوات

وعد فأوفى.. إنجازات السيسي بالبحيرة في ٧ سنوات

وعد فأوفى.. إنجازات السيسي بالبحيرة في ٧ سنوات

وعد فأوفى.. إنجازات السيسي بالبحيرة في ٧ سنوات

وعد فأوفى.. إنجازات السيسي بالبحيرة في ٧ سنوات