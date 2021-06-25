شكرا لقرائتكم خبر عن جدول أسعار ونسب زيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة: الأولى ارتفعت بنسبة 26.3% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع بداية شهر يوليو تبدأ وزارة الكهرباء تطبيق اسعار الكهرباء الجديدة طبقا للخطة التي أعلنتها العام الماضي وتستمر حتى عام 2025.

وفيما يلي نسب الزيادة التي شهدتها كل شريحة بالمقارنة بالعام الماضي

من 0 إلى ٥٠ كيلو وات 48 قرش بدلا من 38 قرشًا بنسبة زيادة 26.3 %

من ٥١ إلى 100 كيلو وات 58 قرش بدلا من 48 قرشا بنسبة زيادة20.8 %

للمستهلك أكثر من 100 كيلو وات شهريا يبدأ الحساب من البداية

من صفر إلى ٢٠٠ كيلو وات 77 قرش بدلا من 65 قرش بنسبة زيادة 18.5 %

من ٢٠١ إلى ٣٥٠ كيلو وات 106 قرشا بدلا من 95 قرشا بنسبة زيادة 10.4 %

من 351 إلى 650 كيلو وات 128 قرشا بدلا من 118 قرشا بنسبة زيادة 8.5 %

من 651 إلى 1000 كيلو وات 128 قرشا بدلا من 118 قرشا بنسبة زيادة 8.5 %

وبقي سعر الكيلو وات عند استهلاك أكثر من ألف كيلو وات عند سعر 145 قرش دون زيادة.