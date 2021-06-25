الجيزة: قطع المياه 10 ساعات عن بعض مناطق المحافظة في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه عن مناطق (الزهراء - المنيب – القصبجي - ـأرض البحر - العمرانية الغربية – الطالبية (هرم) - نزلة السيسي - شارع البطران - كفر المنفى – كفر الجبل – الكوم الأخضر – المريوطية (هرم) - مشعل – شارع زغلول - شارع اللبيني - العروبة ومتفرعاته من الطالبية حتى المريوطية) لمدة 10 ساعات، وذلك اعتبارا من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة حتى الساعة 8 صباح غد السبت.

وأوضحت في بيان لها، الجمعة، أن سبب الانقطاع يرجع لغلق المياه عن الخط الرئيسي قطر 1200 مم لحين تحويل مسار خط المياه قطر 400 مم المغذى لمنطقة الكنيسة، ضمن أعمال مشروع محور ترعة الزمر التى تستلزم القيام بتخفيض منسوب خط مياه الشرب قطر 1200 مم القائم أعلى ترعة الزمر أمام شارع العدوى سليم، نظرا لوجود تعارض مع خط مياه قطر 400 مم.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وستقوم شركة مياه الشرب بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.