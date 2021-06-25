الأوقاف: افتتاح 8 مساجد جديدة بـ 5 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت الأوقاف، افتتاح ثمان مساجد جديدة إحلالًا وتجديدًا، اليوم، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1503) مسجد، منها (1383) إحلالًا وتجديدًا، و (120) صيانة وترميمًا، بواقع (150) مسجدًا شهريًّا و( 5 ) يوميًّا، مشيرة إلى أن ذلك إنجازا غبر مسبوق.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن المساجد التي سيتم افتتاحها، الجمعة، هي على النحو التالي:

مديرية أوقاف سوهاج

1. مسجد الشرف – نجع أبو عياش- جرجا.

2. مسجد أبو ضيف نزلة القاضي - طهطا.

مديرية أوقاف أسيوط

3. مسجد آل منطلب- بني رافع – منفلوط وزارة الأوقاف

4. مسجد بني هاشم – قرية باقور – أبو تيج.

5. مسجد عباد الرحمن – السوالم البحرية -أبنوب.

مديرية أوقاف الإسماعيلية

6.مسجد التوحيد – عزبة فريد بدران – التل الكبير

مديرية أوقاف القليوبية

7. مسجد زمزم – العبور الجديدة – منطقة الجيش.

مديرية أوقاف القاهرة

8. مسجد الشرقاوي – التجمع الخامس.