نائب محافظ القاهرة: إعداد مجلس أمناء لقرية الفواخير وفريق عمل لاستكمال خطة التطوير والتقنين

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ضرورة عمل استخراج رخصة لمزاولة الأعمال بقرية الفواخير بمدينة الفسطاط وشهادة صلاحية لاستخدام هذه المنتجات، موجهة بضرورة تفعيل مجلس أمناء للقرية عن طريق فرق عمل يكون لكل فريق مهام محددة يسعى لإنجازها.

وأوضحت خلال اجتماع موسع - لدراسة ومناقشة سبل وآليات تنفيذ خطة تسويق منتجات قرية الفواخير وتقديم كل سبل الدعم إلى جانب التواصل والتنسيق مع كافة الجهات لعرض ودراسة المقترحات التى تساعد فى استكمال التطوير والتسويق - أن فرق العمل ستكون «مجموعة التطوير» لوضع المخطط والبرامج المستقبلية للتطوير، و«مجموعة الاستكمال» ومهامها المتابعة الدورية والإشراف على أعمال التطوير و«المجموعة التنفيذية» و«الأمنية».



وأشارت إلى ضرورة استكمال وتوفير كافة سبل الدعم للنهوض بالقرية وعمل تسويق داخلي وخارجي لهذه الحرفة النادرة والعريقة، لافتة إلى أنه سيتم التنسيق مع شركة تسويقية قوية إلى جانب إعداد خطة لإمكانية الاستفادة منها بالإضافة إلى عمل حملة إعلانية قوية مع استمرار الاهتمام بالنظافة والإنارة والتنسيق وإضافة اللمسات الجمالية داخل القرية.

وأكدت نائب المحافظ أنها تولي كل الاهتمام لهذا المشروع الهام وتسعى جاهدة لتنفيذ المقترح الخاص بإقامة معرض لعرض منتجات القرية وتسويقها والتواصل مع أصحاب الورش ومعرفة أفكارهم وأهدافهم والتنفيذ في سياقها إلى جانب ضرورة دعمهم بتدريبات إدارية وفنية لهم .

واقترح أصحاب الفواخير خلال الاجتماع عمل مدرسة لتعليم فن حرفة الفواخير لجعلها منظومة متكاملة مرتبطة في المقام الأول بالمنتجات والأعمال المتعلقة بالخزف والفخار.

وتعد صناعة الفواخير صناعة عريقة ذات تقنية دقيقة وعالية لما أضافته عليها الحضارات التي مرت بها عبر العصور التاريخية القديمة والحديثة حين يتحول التراب بأنامل من ذهب إلى تحف فنية تعبر عن إبداع فريد تراه بمنتجات الخزف والفخار بقرية الفسطاط.