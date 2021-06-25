ضبط نصاب استولى على أموال طائلة من ضحاياه مقابل أراضي وهمية في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العام القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على سيدة والاستلاء على أموال مقابل قطعة أرض اكشتفت الضحية قيام المتهم ببيعها لشخص آخر في الإسماعيلية.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال من سيدة، مقيمة بالإسماعيلية بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء منها على مبلغ مالي نظير بيعه قطعة أرض لها، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

أكدت تحريات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء صحة الواقعة وتبين قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى تملك قطع أراضٍ بزعم ملكيته لها، وتمكن من خلال ذلك الاستيلاء من الشاكية على مبلغ مالي بزعم بيعه قطعة أرض لها كائنة بمحافظة الإسماعيلية، وعقب ذلك اكتشفت أنها مملوكة لشخص آخر واستولى على المبلغ المالي لنفسه ورفض رده للشاكية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.