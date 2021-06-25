مخدرات وأحكام متنوعة.. الأمن يستهدف تجار الأسلحة في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام حملة مكبرة استهدفت البؤر الأجرامية في القليوبية لضبط الخارجين والمحكوم عليهم الهاربين.

واستهدفت الحملة قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية وعدد من دوائر الأقسام والمراكز بنطاق المديرية.

وأسفرت جهودها عن ضبط 7 أسلحة نارية، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 5 متهمين، وضبط 18 قضية مخدرات.. ضُبط خلالهم كميات من المواد المخدرة، بحوزة 19 متهما "لعدد 12 منهما معلومات جنائية"، وضبط 3 متهمين مطلوبين ضبطهم وإحضارهم في قضايا "سرقات"، وضبط 4 قطع سلاح أبيض، وتنفيذ 7146 حكما قضائيا متنوعا.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.