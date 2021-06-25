"بكارنيهات مضروية".. ضبط شخصين لنصبهما على عامل في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين لقيامهما بالنصب على أحد المواطنين بأسلوب انتحال الصفة فى منطقة المرج.

بدابة الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ تجمع عدد من المواطنين وباستبيان الأمر، تبين قيام شخصان لهما معلومات جنائية ومقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية بالنصب على عامل بإحدى المحال بدائرة القسم، حال تواجده بالمحل عمله مدعيان عملهما بأحد الجهات الحكومية، واستيلائهما منه على مبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على المبلغ المالي المُستولى عليه- 4 كارنيهات منسوبة لجهات مختلفة، بمواجهتهما بما جاء بأقوال المُبلغ وما أسفر عنه الضبط، اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب "انتحال الصفة" باستخدام المضبوطات بحوزتهما.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.