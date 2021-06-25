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"كان سايق وهو شارب إستروكس".. كشف ملابسات فيديو سائق الـ"ميني باص"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على سائق ميني باص عقب تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يُظهر السائق في حالة عدم اتزان؛ لتناوله المواد المخدرة.

ونشرت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إنه عقب تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر خلاله سائق مركبة نقل جماعي ميني باص جالسًا على عجلة القيادة في حالة عدم اتزان؛ لتناوله مواد مخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط المتهم بمحل إقامته بمحافظة القليوبية، وبمواجهته اعترف بتعاطيه مادة الإستروكس المخدرة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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