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لأول مرة.. مستشفيات العزل بالمنيا تخلو من مصابي كورونا

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

للمرة الأولى، خلت العديد من مستشفيات العزل في المنيا، من مصابي وباء كورونا المستجد، في أعقاب انخفاض معدلات الإصابة، مما دفع المسؤولين بمديرية الصحة بالمحافظة، لخفض عدد الأسرة داخل المستشفيات إلى اقل من 50% من طاقتها السابقة.

وأكد الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، على استمرار أعمال التعقيم والتطهير، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقاية، داخل المستشفيات، والوحدات الصحية، والمنشات الصحية.

فيما شدد المحافظ اللواء أسامة القاضي، على تواصل خطة التعقيم والتطهير بالمنشات الحكومية، وتكثيف حملات الرقابة على المحلات والكافيهات تطبيق لقرار رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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