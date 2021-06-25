شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مطرانية البحر الأحمر تقيم أول قداس باللغة الانجليزية للأجانب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ الكنيسة الأرثوذكسية بالبحر الأحمر اليوم الجمعة في إقامة اول قداس اسبوعي باللغة الانجليزية للأجانب الأرثوذكس المقيمين بالبحر الاحمر بالاضافة إلى السائحين الزائرين وذلك بكنيسة الملاك ميخائيل بالجونة شمال مدينة الغردقة وذلك بصفة أسبوعية.

واكد الانبا ايلاريون اسقف البحر الاحمر انه لطبيعة مدينة الغردقة السياحية وتوافد عدد من السائحين الأجانب وإقامة عدد منهم بمدينة الغردقة خاصة اقامة دائمة بالغردقة سيتم إقامة قداس اسبوعي للسائحين الأجانب الوافدين إلى المدينة والمقيمين بها وذلك بصفة أسبوعية وتحدد له يوم الجمعة في التاسعة صباحاً على أن يكون باللغة الإنجليزية.

وكشف الانبا ايلاريون أن الهدف من إقامة القداس باللغة الإنجليزية هو إتاحة الفرصة للسائحين الوافدين إلى المدينة للمشاركة في صلوات القداسو لخدمة ابناء الجالية المصرية المقيمة بالخارج والتي تتواجد بمدينة الغردقة لقضاء اجازتهم السنوية