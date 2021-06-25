شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التنمية المحلية والزراعة ومحافظ دمياط يناقشون مقترح استثمار المجزر الآلي بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والسيد القصير وزير الزراعة، مع ممثل المجموعة الاقتصادية الراغبة في الاستثمار بالمجزر الآلى الجديد بمحافظة دمياط، وذلك بحضور المحافظ الدكتورة منال عوض.

شهد الاجتماع استعراض ملامح الخطة التي وضعتها المجموعة الاقتصادية للاستثمار في المجزر الآلي الجديد بدمياط.

واتفق الوزيران على ضرورة إجراء المجموعة الاستثمارية لمزيد من الدراسات الاقتصادية، لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للمجزر، سواء بالشراكة مع الدولة في إدارته، أو بعقود تشغيل بنظام حق الانتفاع لعدد من السنوات.

من جانبها، أشارت محافظ دمياط إلى أهمية إنشاء مجزر دمياط الجديد لخدمة الاستثمار، حيث يقع على الطريق الساحلي، ويبعد عن ميناء دمياط بنحو 12 كم، وعن ميناء بورسعيد 50 كم، مؤكدة أن تنفيذ المجزر سيعمل على الحفاظ على البيئة، خاصة أنه يقع خارج الكتلة السكنية، ويحافظ على الواجهة الحضارية للمحافظة.