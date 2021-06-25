شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بـ«حماية الشواطئ» تتفقد مشروع حماية «قايتباى» بتكلفة 267 مليون جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت المهندسة عزة عبدالحميد أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بغرب الدلتا بالإسكندرية، في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، جولة تفقدية للوقوف على معدلات التنفيذ في مشروع الحماية البحرية والتطوير التي تجريها الهيئة حاليا أمام قلعة قايتباي أمس.

تأتي الزيارة في إطار خطة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ لمتابعة تنفيذ الأعمال، وفي ضوء توجيهات المهندس أشرف حبيشي رئيس الهيئة بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها.

وتجري الهيئة المصرية لحماية الشواطئ أول مشروع هندسي بحري متكامل من نوعه لحماية قلعة قايتباي في الإسكندرية، بتكلفة 267 مليون جنيه، وتسليمه نهائياً في يونيو 2021.

ويقع المشروع الذي جرى تنفيذ نحو 75% منه حتى الآن في 5 أجزاء: الجزء الأول عبارة عن بناء حاجز أمواج بطول 520 متراً، ومشاية خرسانية بطول 110 أمتار ولسان حجري بطول 30 متراً ورصيف بحري بطول 100 متر وتنفيذ أعمال تغذية بالرمال في المسافة ما بين اللسان القديم وسور القلعة، بهدف إنشاء شاطئ رملى يتم الاستفادة منه في موسم الصيف، حيث يمتد اللسان الخرسانى من غرب القلعة ويأخد شكلا دورانيا حتى الشمال (كيرف) بحيث يحيط بالقلعة من الغرب وحتى الشمال، ويبعد عن القلعة بحوالي 200 متر من الناحية الشمالية، وهو لسان حماية وسياحى في نفس الوقت.

مسؤول بـ"حماية الشواطئ" تتفقد مشروع حماية "قايتباى" بتكلفة 267 مليون جنيه (صور)

مسؤول بـ"حماية الشواطئ" تتفقد مشروع حماية "قايتباى" بتكلفة 267 مليون جنيه (صور)

مسؤول بـ"حماية الشواطئ" تتفقد مشروع حماية "قايتباى" بتكلفة 267 مليون جنيه (صور)

مسؤول بـ"حماية الشواطئ" تتفقد مشروع حماية "قايتباى" بتكلفة 267 مليون جنيه (صور)

مسؤول بـ"حماية الشواطئ" تتفقد مشروع حماية "قايتباى" بتكلفة 267 مليون جنيه (صور)