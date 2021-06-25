في مبادرة الأولى من نوعها.. جولة سياحية للأطفال للتعرف على قلعة قايتباي (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في مبادرة تعد الأولى من نوعها، اصطحب عمرو الشحات، مدير عام قلعة قايتباي في الإسكندرية، مجموعة من الأطفال لإجراء جولة سياحية داخل أروقة القلعة أمس للتعرف على معالمها وأهميتها التاريخية.

واصطحب «الشحات»، الأطفال في جولة إرشادية داخل القلعة أثناء تواجدهم لزيارتها مع مشرفي الوعي الثقافي بقصر ثقافة الأنفوشي لتعريفهم بتاريخ وعظمة القلعة ودورها الحضاري والأثري .

كانت القلعة استقبلت عددا من المسؤولين والقيادات في وزارة الآثار خلال الفترة الأخيرة، فضلاً عن مسؤولين رفيعي المستوى من الدول الخارجية للاستمتاع بها.

يشار إلى أن القلعة تجرى دورة تدريبية لتعليم العاملين اللغة الانجليزية في إطار أن التطوير ليس للأثر فقط بل إن التطوير لابد أن يشمل العاملين والقائمين عليه أيضا، وبدأت أولى محاضرات دورة اللغة الإنجليزية الخاصة بالعاملين بالقلعة تحت إشراف عمرو الشحات مدير عام القلعة، وقامت بإلقاء المحاضرة دعاء على مفتش آثار القلعة، وذلك في إطار الارتقاء بمستوى العاملين داخل القلعة من مفتشين وأمن وإداريين، وذلك لرفع كفاءة كيفية التعامل مع الزوار الأجانب على أكمل وجه.

فى مبادرة الأولى من نوعها .. جولة سياحية للاطفال للتعرف على "قايتباى" (صور)

فى مبادرة الأولى من نوعها .. جولة سياحية للاطفال للتعرف على "قايتباى" (صور)

فى مبادرة الأولى من نوعها .. جولة سياحية للاطفال للتعرف على "قايتباى" (صور)

فى مبادرة الأولى من نوعها .. جولة سياحية للاطفال للتعرف على "قايتباى" (صور)

فى مبادرة الأولى من نوعها .. جولة سياحية للاطفال للتعرف على "قايتباى" (صور)