شكرا لقرائتكم خبر عن «الفساد مخاطره وصوره».. موضوع خطبة الجمعة في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تدور خطبة الجمعة الموحدة في مختلف مساجد محافظة شمال سيناء حول «الفساد.. مخاطره وصوره».

أكد الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن الشريعة الاسلامية جاءت بالصلاح وجعلته مطلبا شرعيا وضرورة إنسانية، ونهت عن الفساد والإفساد، وبينت أنه خُلق ذميم يبغضه الله.

وأضاف «جمعة» أن الفساد يقتل الطموح ويدمر قيم المجتمع ويعد خطرا مباشرا على الوطن والمواطن ويقف عقبة في سبيل البناء والتنمية ويبدد الموارد ويهدر الطاقات، حيث تتعدد صوره وأخطرها الاعتداء على أملاك ومرافق الدولة والمال العام والوقف وأمواله.

وأوضح «جمعة» أنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة، وهو 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية، طبقًا للظروف الخاصة بفيروس كورونا، وارتداء الزى الأزهري أثناء أداء الصلاة.