للقضاء على التلوث السمعي.. الإسكندرية تصادر 117 مكبر صوت في حملات مفاجئة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن عدد من أحياء الاسكندرية، أمس، حملات متزامنة، أسفرت عن التحفظ ومصادرة ١١٧ مكبر صوت وميكروفونا.

وذكرت المحافظة في بيان لها أن الحملات جاءت بالتنسيق بين شرطة المرافق ورؤساء الأحياء والجهات التنفيذية المعنية.

وأوضحت أنه تم تسيير الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالقضاء على التلوث السمعى بالإسكندرية، وتعليماته بشأن المداومة على حملات منع مكبرات الصوت والميكروفونات الخاصة بالباعة الجائلين في الشوارع والطرق المختلفة بالأحياء، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.

للقضاء على التلوث السمعى .. الاسكندرية تصادر 117 مكبر صوت فى حملات مفاجئة (صور)

للقضاء على التلوث السمعى .. الاسكندرية تصادر 117 مكبر صوت فى حملات مفاجئة (صور)