شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. علاء حسانين المضبوط بقضية آثار تسبب في خلو مقعد ديمواس بالبرلمان للآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض على النائب السابق علاء حسانين، الشهير بنائب الجن والعفاريت، لتزعمه تشكيلا عصابيا للتنقيب عن الآثار، وتهريبها مستخدما الدجل ومدعيا تسخير الجن.

وعلاء حسانين ابن مركز ديرمواس أقصي جنوب ةلمتيا، فاز بمقعد مجلس الشعب دورتان في عام ٢٠٠٠، ومرة أخرى في عام ٢٠٠٥، كمرشح عن الحزب الوطني المنحل، وخسر جولة الانتخابات عام ٢٠١٥

والكثيرين لايعرفون أنه مرشح حالي لانتخابات مجلس النواب عن الدائرة السادسة بمركز ديرمواس، في جنوب محافظة المنيا، نظام «فردي».

وكان علاء حسانين قد تم استبعاده من انتخابات مجلس النواب الماضية فقدم طعنا أمام المحكمة وتم قبوله وإدراج اسمه في كشوف المرشحين وترتب على ذلك تأجيل إجراء الانتخابات بالدائرة حتي يومنا هذا.

القبض علي علاء حسانين

وفي شهر مارس الماضي استضاف علاء حسانين، أحد سفراء الدول العربية، على هامش زيارته لمحافظة المنيا، حيث استقبله الأول بقرية أسمو العروس التابعة لمركز ديرمواس، ما اعتبره البعض بأن المرشح يستغل علاقاته للترويج والدعاية لنفسه في الانتخابات المقبلة.

وكانت قررت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، إدراج اسم المرشح علاء محمد حسانين بالقائمة النهائية للمرشحين عن الدائرة السادسة ومقرها مركز ديرمواس بالمنيا رقم «4» برمز ساعة اليد، وتأجيل الانتخابات بالنظام الفردى لتلك الدائرة لحين تحديد موعد آخر، على أن تجرى انتخابات القائمة بذات الدائرة في موعدها المحدد سلفا.

وجاء ذلك تنفيذًا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى في دعوى البطلان الأصلية رقم 1849 لسنة 67 قضائية عليا بجلسة 19 أكتوبر، على النحو الوارد بالقائمة النهائية لإعلان أسماء المرشحين عن تلك الدائرة.

وقبل عدة أشهر قدم المرشح أيمن عبدالحي وشهرته أيمن هيكل بالدائرة السادسة «المؤجلة» دعوي أمام محكمة القضاء الإداري في المنيا، يطالب فيها إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد موعد لإجراء عملية الإقترع بالدائرة المؤجلة «النظام الفردي»، وقد صدر قرار في الدعوي بعدم قبولها، لانتفاء القرار الإداري... وتبقي الدائرة الوحيدة بمحافظة المنيا حتي الآن بلا تمثيل برلماني بالنظام الفردي، بسبب استبعاد علاء حسانين .

وكانت الأجهزة الأمنية، قد ضبطت مجموعة من الآثار بحوزة المتهمين وكشفت أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها.