شكرا لقرائتكم خبر عن بقيمة 2.7 مليون جنيه.. الموافقة علي تمويل 255 مشروعًا للبيت المنتج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الصندوق الدوار للتنمية وترشيد الطاقة للمشروعات، بديوان عام محافظة شمال سيناء، على تمويل عدد 255 مشروعًا للبيت المنتج بالمحافظة بقيمة 2 مليون و740 ألف جنيه.

وقال أسامة الشريف، مدير عام الإدارة العامة للإنتاج والشؤون الاقتصادية، بالمحافظة، إنه تمت الموافقة على تمويل على عدد 255 مشروعًا للبيت المنتج بالمحافظة بقيمة 2 مليون و740 ألف جنيه.

وأشار الشريف إلى أن ذلك يأتى في إطار اهتمام الدولة بدعم الأنشطة الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة وزيادة دخل الأسر الفقيرة ومحدودى الدخل، وتوفير فرص عمل للشباب لحل مشكلة البطالة.