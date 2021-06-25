"محلية النواب" تطالب بتقرير عن كفاءة الطرق على مستوى الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أعمال البنية التحتية تستوجب الحصول على ترخيص للتنسيق مع كافة الجهات لعدم إعادة التكسير بعد رصف الطرق لتوصيل بعض الخدمات، لافتًا إلى أن وزارة التنمية المحلية مهمتها التنسيق على صعيد كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

وطالب "الحسيني"، موافاة لجنة الإدارة المحلية بتقرير شامل مفصل من قبل التنمية المحلية بشأن كفاءة الطرق التابعة لها على مستوى الجمهورية، مشددًا على ضرورة أن يتم حضور الهيئة البرلمانية بكل محافظة الخطة الاستثمارية.

ومن جانبه قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هذه المشاكل المتعلقة بالمحافظات ليست وليدة اللحظة، ولكنها فى الحقيقة إرث منذ عشرات السنين نتيجة الإهمال، وهناك بعض الملفات التى تكون يد المحافظ بها مغلولة.

وتابع "درويش": مبادرة حياة كريمة العظيمة يجب أن نشكر الرئيس عليها، وعلينا مزيد من العمل على الأرض حتى يشعر المواطن بنتيجة الأعمال، مشددًا على ضرورة التنسيق بين المحافظات والهيئات البرلمانية حال وضع الخطة الاستثمارية للمحافظات".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، لمناقشة 16 طلب إحاطة مقدمة من أعضاء مجلس النواب بمحافظة الشرقية، تتعلق بتوصيل الغاز الطبيعى وتأهيل ورصف وتوسيع وإنارة طرق وشوارع، وتغطية بعض المصارف، واعتماد وتوسيع الأحوزة العمرانية، والاستفادة من الأراضي والأصول غير المستغلة في إنشاء مشروعات تنموية وخدمية، فى حضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.​