شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إقرار زيادتها .. أسعار شرائح الكهرباء التي ستطبق أول يوليو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، تطبيق الزيادة الجديدة للكهرباء والمعتمدة سابقا والمقررة لرفع الدعم عن الطاقة، والتي سيبدأ تطبيقها خلال أيام بداية من أول يوليو المقبل 2021 ضمن خطة رفع الدعم تدريجيا حتى عام 2025 وذلك كما يلي :



أسعار شرائح الكهرباء سيتم تطبيقها بداية من يوليو القادم وتحصل من أول اغسطس 2021 كالتالي:



1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات- ستصبح 48 قرشا بدلا من 38 قرشا

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات- ستصبح 58 قرشا بدلا من 48 قرشا

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات- ستصبح 77 قرشا بدلا من 65 قرشا

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات- ستصبح 106 قروش بدلا من 96 قرشا

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات- ستصبح 128 قرشًا بدلا من 118 قرشا

6- الشريحة السادسة من صفر إلى الف كليو وات- ستصبح 128 قرشا بدلا من 118 قرشا

7- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000- 145 قرشا