مياه الجيزة: حملات توعية للمواطنين بقرى الصف ضمن مبادرة "حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حملات توعية بقرى مركز الصف لتعريف المواطنين بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة المحافظة عليها.

وقالت محافظة الجيزة، إن فريق التوعية، قام بعقد ورش رسم للأطفال وعمل أنشطة تفاعلية لهم مما يساهم في سهولة وصول رسالة المبادرة بأهمية المحافظة علي كل نقطة مياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

واختتم فريق التوعية فعاليات الحملة بتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد استهلاك المياه، وعدادات المياه مسبقة الدفع ،وتطبيق قراءتى لتسجيل القراءات، وتطبيق موبايل 125 للإبلاغ عن الشكاوى، بالإضافة إلى خدمة الخط الساخن.