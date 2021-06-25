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رئيسة "قومي المرأة" تشارك في إطلاق تقرير التقييم النوعي القطري للقطاع الزراعي والريفي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في الاجتماع الافتراضي الذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بمصر لإطلاق التقرير الذي أعدته المنظمة بعنوان "التقييم النوعي القطري للقطاع الزراعي والريفي- مصر" ويهدف لتزويد برامج منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بالمعلومات المتعلقة بالنوع الاجتماعي في قطاعات الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي والتغذية.

وشارك نصر الدين حاج الأمين ممثل الفاو في مصر، وعبدالحكيم الوعر مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الممثل الإقليمي والدكتورة نعمت جنينة مستشار البحث والتنمية الاجتماعية، والدكتور ماجد عثمان عضو المجلس القومي للمرأة ومدير مركز بصيرة، في إعداد التقرير.​

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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