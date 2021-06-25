السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات على خطوط الوجه البحري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت هيئة السكة الحديد، تعديل تركيب بعض القطارات على بعض خطوط الوجه البحري، وتشغيل خدمة جديدة وإيقاف مؤقت لبعض القطارات بالوجه القبلي.

يأتي ذلك طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب والعمل على سرعة الانتهاء من مشروعات التطوير وزيادة عوامل الأمان.

وجاءت التعديلات كالتالي:

أولًا- الوجه البحري:

تعديل تركيب بعض القطارات على خطوط (طنطا / المنصورة، منوف / طنطا، طنطا / ميت غمر، السنطة/ محلة روح) لعربات محسنة على بعض الخطوط وعربات مميزة على أخرى، اعتبارًا من يوم 26/6/2021.

- خط طنطا / المنصورة

اعتبارًا من يوم 26/6/2021 يتم تعديل تركيب قطاري 49 / 44 ركاب طنطا / المنصورة والعكس لعربات محسنة بعدد 7 عربات لكل قطار في نفس مواعيدهم الحالية.

- خط منوف / طنطا

اعتبارًا من يوم 26/6/2021 يتم تعديل تركيب قطاري 347 / 560 ركاب منوف / طنطا والعكس لعربات محسنة بعدد 7 عربات لكل قطار في نفس مواعيدهم الحالية.

- خط طنطا/ميت غمر/السنطة/ محلة روح

اعتبارًا من يوم 26/6/2021 يتم تعديل تركيب قطارات337/ 350/4350/351/ 352 ركاب طنطا/ميت غمر/السنطة/ محلة روح والعكس لعربات مميزة بعدد 6 عربات لكل قطار في نفس مواعيدهم الحالية.

ثانيًا- الوجه القبلي:

- تشغيل خدمة جديدة اعتبارًا من يوم 26/6/2021.

- يتم تشغيل قطار 135 اكسبريس الواسطي / الجيزة من محطة الواسطي الساعة 04.35 يصل الجيزة الساعة 5.50.

- تشغيل قطار 134 اكسبريس الجيزة / الفيوم من محطة الجيزة الساعة 11.15 يصل الفيوم الساعة 14.15طبقا للجداول المرفقة.

- إيقاف مؤقت لقطاري 149 و 144 ركاب الجيزة / الواسطى والعكس.