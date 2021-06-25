شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة : رصف شارع نصر الدين بالعمرانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة الجبزة جهودها في تطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع كفاءة الشوارع والمحاور.

وقام حي العمرانية باستكمال فرد طبقة الأسفلت من نصر الدين عمرانية شرقية حتى شارع وجية الدكرورى ومن شارع السلام حتى شارع إمبابى محمود ومن شارع سيدى عمار حتى شارع متولى الشعراوى وجاري استكمال أعمال الرصف بالعديد من المحاور الأخرى.