شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس القادم أصعب .. الأرصاد تكشف حالة الجو ودرجات الحرارة الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة التي تتعرض لها البلاد خلال الفترة المقبلة، وقالت إن القاهرة والمحافظات ستتعرض خلال الأسبوع المقبل لموجة شديدة الحرارة، تبدأ يوم الإثنين 28 يونيو، مؤكدة أن درجات الحرارة تصل في القاهرة 43 درجة، وفي جنوب الصعيد صعيد تصل إلي 46 درجة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان عن حالة الطقس ودرجات الحرارة أن الموجة الحارة سوف تمتد لكل محافظات الجمهورية، والمدن الساحلية التي سوف تتعرض أيضا لارتفاع في درجات الحرارة بداية من منتصف الأسبوع المقبل.

القاهرة: العظمى 38 والصغرى 20 درجة.

الإسكندرية: العظمى 29 والصغرى 21 درجة.

مطروح : العظمى 29 والصغرى 21 درجة.

سوهاج: العظمى 41 والصغرى 26 درجة.

قنا: العظمى 41 والصغرى 27 درجة.

أسوان: العظمى 43 والصغرى 28 درجة.

القاهرة: العظمى 38 والصغرى 20 درجة.

الإسكندرية: العظمى 31 والصغرى 21 درجة.

مطروح: العظمى 31 والصغرى 21 درجة.

سوهاج: العظمى 41 والصغرى 26 درجة.

قنا: العظمى 41 والصغرى 27 درجة.

أسوان: العظمى 43 والصغرى 28 درجة.

القاهرة: العظمى 40 والصغرى 20 درجة.

الإسكندرية: العظمى 31 والصغرى 21 درجة.

مطروح: العظمى 31 والصغرى 21 درجة.

سوهاج: العظمى 42 والصغرى 26 درجة.

قنا: العظمى 42 والصغرى 27 درجة.

أسوان: العظمى 44 والصغرى 28 درجة.

طالبت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين لمواجهة حالة الطقس والموجة الحارة اتباع نصائح وإرشادات هيئة الأرصاد خلال فترة ذروة الحارة للتجنب من ضربات الشمس الحارقة.

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