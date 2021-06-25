شكرا لقرائتكم خبر عن شارك في فيلم شهير.. القبض على تفاهة متلبسًا بـ50 جرام هيروين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لحيازته 50 جرامًا من الهيروين ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض طفل فيلم «بلية ودماغه العالية» الشهير بـ«تفاهة»، بعدما تمكّنت قوة أمنية من قسم شرطة الشرابية، من القبض على المتهم «صلاح.م» وشهرته «تفاهة» وعثر بحوزته على مسحوق يشبه مسحوق الهروين المخدر.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط «تفاهة»، الذي تم القبض عليه واتهامه في عدة قضايا، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وبتفتيشه عثر بحوزته على حوالي 50 جرامًا من مسحوق يشبه مسحوق الهيروين المخدر، و3100 جنيه من متحصلات البيع وهاتف محمول.

وأحيل المتهم إلى النيابة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، كما طالبت تحريات رجال المباحث حول الواقعة لاستكمال التحقيقات.