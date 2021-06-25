شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة توقف ٦ حالات تحويل وحدات من سكني لتجاري بهضبة الأهرام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة الجيزة حملاتها بقطاع هضبة الاهرام لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع الإشغالات وإزالة المخالفات وتحسين حالة المرور إستجابة لشكاوي المواطنين.

وشملت المجهودات قيام حي الهرم (قطاع هضبة الأهرام ) بإيقاف ٥ حالات تحويل وحدات من الغرض السكنى إلى التجارى وهي بالعقارات ١٤ع- ٣٤ط- ١١٨ز – ١٢٦ ص واسفل الضغط أمام ٢٥ ط بقطاع هضبة الاهرام بالإضافة إلى ايقاف أعمال وإزالة سلم مخالف للقيام بالتحويل من الغرض السكني للتجاري بالعقار ٧٩ك .

كما قامت هيئة النظافة والتجميل بالتنسيق مع الحي برفع المخلفات والرتش من قطع الأراضي ٥٥٢ ا – ٥١٣ ز وتمهيدها لاستخدامها كساحات انتظار سيارات .

بالإضافة شن حملات رفع اشغالات المحلات والمنشأت التجارية المخالفة بالعقار ١٣ ع وجاري استكمال المجهودات لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.