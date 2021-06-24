شكرا لقرائتكم خبر عن عليبة: «الإخوان» الإرهابية و«داعش» خططا معًا لتوطين الإرهاب الدولي في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف رئيس وحدة التسلح في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أحمد عليبة، عن ارتباط جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بعلاقة تنظيمية وهيكلية مع تنظيم «داعش» رافعًا النقاب عن علاقات جمعت الإخوان الإرهابية بتنظيمات متطرفة.

وتحدث عليبة لبرنامج (60 دقيقة) المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الخميس، عن فترات انشقاق عاصرتها الجماعة الإرهابية وتيارات حُسبت عليها وظهرت لتمثل نوعا من الوسطية جميعها وقعت تحت مظلة التنظيمات المتطرفة.

كشف عليبة عن تحقيقات ضمن ملف الأمن القومي المصري خلال فترة تولي محمد مرسي حكم مصر، رصدت اتصالات بين الأخير وأيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، بما يؤكد مساعي الجماعة الإرهابية لتوطين الإرهاب الدولي في مصر.

وتناول الباحث السياسي الجهود الخبيثة للجماعة الإرهابية ومحاولتها توظيف تنظيم «داعش الليبية» في الداخل المصري، كذلك محاولاتها البائسة عقب فترة عزل مرسي استدعاء داعش (السوري والعراقي) ضد الشعب المصري.

على صعيد آخر، أشار عليبة إلى أجهزة أجنبية لعبت دورا في تنظيم الإخوان في مرحلة من المراحل، مشيرًا إلى تلقي الجماعة الإرهابية دعمًا من أجهزة مخابرات دولية لتنفيذ مخطط أجنبي في مصر.