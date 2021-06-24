شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن تطورات عودة السياح الروس إلى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينينس مانتوروف، اليوم الخميس، أنه من المتوقع قريبًا الانتهاء من المسائل الفنية بشأن فتح حركة الطيران من روسيا إلى المنتجعات المصرية، وفق وكالة «نوفوستي» الروسية.

وقال مانتوروف للصحفيين: «في الوقت الراهن تجري عملية الانتهاء من المسائل الفنية- التحضير للموافقة على المرسوم، والذي سيكون مطلوبًا من أجل اعتماد هذه الوثيقة من قبل الرئيس. لذلك، أعتقد أن زملاءنا في وزارة النقل والجهات المعنية التي تتعامل مع قضايا أمن الطيران سينتهون منها قريبًا مع زملائهم المصريين، وسنكون قادرين على استئناف هذه الرحلات مباشرة إلى المنتجعات في مصر».

كانت روسيا قد استأنفت حركة الطيران إلى القاهرة في شهر إبريل 2018 بعد توقف دام منذ شهر نوفمبر 2018 بعد حادث سقوط طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء.