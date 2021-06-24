شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: صرف 36 مليار جنيه لتحسين الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك استقرارا هائلا الآن في الدولة فيما يخص الطاقة الكهربائية، وأي منطقة في مصر يتم توصيل الطاقة الكهربائية لها في أي وقت.

وتابع شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»: «قمنا بعمل رائع في مجال الطاقة الكهربائية خاصة في تزويد القوة في شبكات النقل بأرقام كبيرة، حيث ما تم في الـ 4 سنوات الماضية، وتم إنجازه في الـ 60 سنة التي سبقتها».

وأردف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك تحول غير مسبوق في مجال إنتاج الطاقة ونقلها، مشيرا إلى أن حوالي 10% من الطاقة الكهربائية سيكون لمشروع حياة كريمة، وتم صرف 36 مليار جنيه حتى الآن لتحسين الخدمات.