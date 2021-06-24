شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. بدء حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن السبت القادم سوف تبدأ مديرية الطب البيطرى في تنفيذ فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع بمدن وقرى محافظة قنا، في إطار حرص الدولة على منع انتشار الأمراض الوبائية للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأوضح محافظ قنا أن الحملة تستهدف تحصين 80% من رؤوس الماشية الموجودة لدى صغار المربين، داعيا المواطنين إلى ضرورة تقديم حيواناتهم للتحصين حفاظا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، حمايةً لهم من الأمراض الوبائية، مؤكدا توفير جرعات كافية من اللقاحات، وكذلك توفير المهمات والأدوات اللازمة لإجراء التحصينات، بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بما يحقق النتائج المرجوة من الحملة.

وأشار الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى أن المديرية قامت بعقد عدة ندوات إرشادية وتوعوية لمربى الماشية بشأن أعراض أمراض الحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع وطرق علاجها، بهدف حث المواطنين على تقديم حيواناتهم لفرق الأطباء حتى يتسنى لهم تحصينها، مضيفا أنه يتم تسجيل بيانات الحيوانات التي يتم تحصينها لإنشاء قاعدة بيانات بها، لافتا إلى تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الـ24 ساعة لتلقي الاستفسارات والشكاوى والرد عليها.