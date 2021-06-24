شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مخالفة بناء بقرية بني علي بمركز بني مزار في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا عن رصد حالة حفر أساسات بناء على الأرضي الزراعية بقرية بني على التابعة للمركز، عن طريق منظومة المتغيرات المكانية، حيث تم ردم الحفر وإزالة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات المحافظ اللواء أسامة القاضي، بالعمل على رصد المخالفات وإزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية والتصدي بكل حسم للمخالفين، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.