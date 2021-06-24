شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تحسين مستوى نظافة الشوارع لنيل رضا المواطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن المشروعات المخططة للتنفيذ بمحافظة الجيزة تشمل كافة القطاعات الخدمية التي تهم أبناء القرى وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والطرق والغاز والكهرباء والمجمعات الخدمية.

وأكد الدكتور خالد قاسم، في تصريحات إعلامية، اهتمام الوزارة بمتابعة الجهود لرفع تراكمات القمامة والمخلفات اليومية وتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، بما يحقق رضا المواطنين بالمحافظة عن مستوى نظافة الشوارع.

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية: هناك اهتمام كبير بالمشروعات الخاصة بالمنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة، والتواصل مع بعض الشركات العاملة في مجال المخلفات، وجمع القمامة للدخول في المنظومة الجديدة بما يساعد في إعادة الوجه الحضاري والجمالي لمحافظة الجيزة؛ باعتبارها من المحافظات السياحية المهمة؛ خاصة في ظل وجود المتحف المصري الكبير، والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لهذا المشروع القومي المهم.