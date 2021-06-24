شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار عبد الفتاح: الجمهور يبحث دائمًا عن الرقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال انتصار عبدالفتاح، مؤسس مهرجان طبول، إن والده كان أديب وارشيفجي مهتم بتجميع كل ما يخص الثقافة، وكتب عن العقاد وأم كلثوم وتجيب محفوظ وغيرهم. وأضاف انتصار عبدالفتاح، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس، أنه تربى على كتابات والده التي تحمل ذاكرة مصر الثقافية، لافتاً إلى أن شقيقه تأثر به كثيرا في مسيرته.

وأوضح أن البيئة الشعبية كان لها تأثير كبير في شخصيته، وجعلته يرى مصر جميلة وعظيمة جدا على المستوى الثقافي، مؤكدا أن الدولة المصرية مليئة بالكنوز. وأشار مؤسس مهرجان الطبول، إلى أن المهرجان تقدم هذا العام في 6 أماكن مختلفة، منها حديقة الحرية، وقبة الغوري، وساحة الهناجر، وغيرهما، لافتاً إلى أن جميع الأماكن كان بها حضور جماهيري كبير جداً، خاصة أن الجمهور يبحث دائما عن الرقي.