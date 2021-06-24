شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار عبد الفتاح: الجمهور شريك أساسي في رحلة إبداعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال انتصار عبدالفتاح، رئيس مهرجان طبول، إن تجربة الطبول مختلفة تماما عن تجربة سماع، والمهرجان يتم إقامته تحت رعاية وزارة الثقافة، موجهًا الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، على إصرارها على إقامة المهرجان هذا العام.

وأضاف انتصار، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس، أن الإبداع لا ينتهي وهناك الكثير والكثير، ومازلت أكتشف بداخلي الجديد دائما، بالإضافة إلى الجمهور الذي يعتبر داعما وشريكا أساسيا في جميع أعمالي الإبداعية، خاصة أنه جزء منها.

ولفت إلى أن الدورة الأخيرة من مهرجان الطبول هي الأهم والأقوى في تاريخ المهرجان، منوها بأن هناك تمازجا بين كل آلة تشارك في المهرجان. ووجه رئيس مهرجان الطبول، الشكر لوزارة الشباب والرياضة لأنها شاركت بخمسة فرق محترفة من الجامعات المصرية.