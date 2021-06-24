شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى «أبوحزام» بعد مجزرة الثأر: الهدوء يسود القرية ونطالب بمشروعات تنموية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الإعلامي مصطفى بكرى آراء أهالي قرية أبوحزام إحدى قرى شرق النيل بنجع حمادي، شمال محافظة قنا، التي شهدت مجزرة راح ضحيتها قتلى وجرحى على خلفية اندلاع اشتباكات بين عائلتي «السعدية والعوامر».

قال الحاج جمعة خميس، أحد أبناء قرية أبوحزام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكرى، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، إن القرية شهدت هدوءًا طبيعيًا بعد تدخل العقلاء من أهل القرية لحل النزاع بين العائلتين، مشيرًا إلى الدور الكبير المبذول لإنهاء الخصومة، وجعل الجميع يحتكمون للقانون بمحض إرادتهم، كي لا تتجدد الاشتباكات.

وأضاف أن النائب مصطفى بكري ذهب إلى منازل العائلتين وقابل عمد وشيوخ القرية، وتم الاتفاق على الاحتكام للقضاء، مشيدًا بموقف الشرطة الجيد في التعامل مع القضية، والمجهود الهائل الذي بذلته القيادات الأمنية لتهدئة الوضع في قرية أبوحزام.

أما الدكتور أحمد الكلحي، أحد أبناء القرية، فقد أكد أن الإعلامي مصطفى بكري كان حاضرًا بشكل سريع في قرية أبوحزام أثناء وقت عصيب لحل المشكلة، وأثلج الصدور، منعًا لتجدد الاشتباكات ووقوع المزيد من الضحايا.

وأشار «الكلحي» إلى أن حالة القرية الآن مستقرة ولا يوجد بها ما يعكر صفوها، مشيدًا بالدور الكبير الذي بذله النائب مصطفى بكري، والدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، وجميع الرموز والقيادات التي ساهمت في عملية التهدئة بقرية أبوحزام بقنا.

وأضاف الشيخ شعيب، أحد أبناء قرية أبوحزام، أن القرية هادئة تماما ويعمل شبابها في هذا التوقيت على تجديد فرش المساجد وإصلاح أعمدة الكهرباء، وإزالة مخلفات الاشتباكات، وتنظيف الطرقات، بتكاتف الجميع، من أجل مستقبل أكثر أمانًا.

ولفت عبدالحق مدثر، أحد أبناء القرية، إلى أن الحادث الذي وقع وأدى إلى وفاة 12 شخصًا لم يكن مدبرا، ومن المتوقع حدوثه في أي مكان بالعالم، مشيدًا بدور الإعلامي مصطفى بكري في المطالبة بالخدمات التي يحتاجها أهل القرية، وتوفير معظمها.

فيما أشار حسين بجاتو، أحد أبناء قرية أبوحزام، إلى أنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي سيشهد الصعيد حالة استقرار لا يوجد فيها خلافات ثأرية أو مشكلات عصبية، لافتا إلى أن هذه الحادثة فردية ولا تعبر عن جميع أهالي القرية.

ووجه الدكتور وليد نصر، طبيب الوحدة الصحية بمستشفى قرية أبوحزام بقنا، الشكر إلى جميع القيادات السياسية والأمنية والإعلامية، مضيفا أن حالة الهدوء، والتطورات الإيجابية التي وصلت لها القرية كانت بفضل وجود العقلاء وعلى رأسهم النائب مصطفى بكرى.

وطالب وليد بأن يتم تطبيق الإجراءات الأمنية بشكل مكثف للحفاظ على سلامة المواطنين، والسيطرة على أي محاولة لعرقلة استقرار القرية، كما طالب بضرورة عمل مشروعات تنموية للشباب، لأنها تساهم بشكل مباشر في الرقى بالمواطن.

وذكر علاء الجندي، أحد أبناء القرية، أن الإعلامي مصطفى بكري أرسل 5 وزارات إلى القرية في يوم واحد، وتم توفير كافة الاحتياجات لأهل القرية، مؤكدا أن الأمن منتظم والجميع ينتظر حكم القضاء.