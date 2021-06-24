شكرا لقرائتكم خبر عن باحث سياسي : مصر لاعب محوري في إنهاء مشروع الجماعة الإرهابية بالشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد رئيس وحدة التسلح بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أحمد عليبة، أن الدولة الوطنية المصرية استطاعت هزيمة مشروع الإسلام السياسي الإقليمي.

أوضح عليبة في لقاء خاص مع برنامج (60 دقيقة) المذاع على قناة «إكسترا نيوز» إن مصر لاعب محوري في إنهاء مشروع الجماعة الإرهابية بالشرق الأوسط، مشيرًا إلى الجهود المصرية التي كان جزء منها يتعلق بالدور الإقليمي القوي للدولة والذي تمكن بدوره من تقويد ظاهرة الإرهاب في المنطقة.

وكشف رئيس وحدة التسلح بالمركز المصري للفكر والدراسات،ارتباط جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بعلاقة تنظيمية وهيكلية مع تنظيم داعش، مؤكدًا أن عشرات العناصر التابعة للجماعة الإرهابية انضمت إلى داعش في سوريا والعراق، كما حاولت قياداتها استدعاء داعش ضد الشعب المصري.

واستشهد الباحث السياسي بقرارات اتخذتها الدولة المصرية وتحركات جادة لدحر الإرهاب على المستويين المحلي والدولي، ذاكرًا تمكنها من تصفية التنظيم الإرهابي بالداخل وثأرها للمصريين المقتولين على يد «داعش»، وكذلك دعمها للأمن الليبي ومنظومته الأمنية ليتمكن من تطهير أرضه من الإرهاب واستطاعته مواصلة الجهود حتى الوقت الحالي.