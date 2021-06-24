السر في الأدوات.. كيف حصلت عصابة "نائب الجن" على 201 قطعة أثرية؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي ومحمد شعبان:

معدات كهربائية وأخرى يدوية استعان بها أفراد تشكيل عصابي يتزعمه نائب برلماني سابق تخصص نشاطه الإجرامي في التنقيب عن الآثار بمختلف محافظات الجمهورية ومن ثم تهريبها.

مقطع فيديو أعدته وزارة الداخلية كشف عن الأدوات المستخدمة في عملية التنقيب عن الآثار خلسة والتي أسفرت عن استخراج المتهمين لـ201 قطعة أثرية ترجع لعصور مختلفة.

وتبين أن المتهمين استخدموا (15 كوريكًا- 12 فأسًا- 3 أزمة حديدية بمقبض خشبي- 9 مطرقات- 3 مطارق كبيرة- 11 مسمارًا حديديًا- 15 أجنة حديدية- 8 مقاطف- كمية من الأحبال- كابل كهرباء- 4 مولدات كهربائية- و5 شنيور دقاق).

تحريات قطاع أمن القاهرة توصلت إلى أن تشكيلًا عصابيًا للتنقيب عن الآثار والاتجار بها يتزعمه النائب البرلماني السابق "ع.ح." الذي سبق اتهامه في 4 قضايا، والمعروف إعلاميا بـ"نائب الجن"، يتولى عملية تمويل عمليات التنقيب بمناطق متفرقة على مستوى الجمهورية.

عقب تقنين الإجراءات انطلقت مأموريات من الإدارة العامة لمباحث القاهرة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام تمكنت من ضبط 17 متهمًا بحوزتهم 201 قطعة أثرية كالتالي: (2 لوح خشبي منقوش بالهيروغليفية- 36 تمثالا مختلفة الأطوال- 4 تماثيل أوشابتي نصفي- تمثال خشبي طوله 40 سم على هيئة أوزورية- تمثال أوشابتي من المرمر- 2 تمثال من البرونز أحدهما مكسور الرأس- رأس تمثال صغير الحجم من البرونز- تمثال خشبي طول 10 سم).

كما شملت المضبوطات (تمثالًا حجريًا منقسمًا لجزأين- رأس تمثال لمهرج يرجح أن يعود للعصر اليوناني- تمثالًا حجريًا جنسيًا يعود للعصر اليوناني- رجل تمثال من الحجر، ورأس تمثال من الفخار- 52 عملة مختلفة الأشكال برونزًا ونحاسًا، يرجح أن تعود للعصور اليونانية والرومانية- 6 عملات من البرونز يرجح أن تعود للعصر اليوناني- قنبلة نفط فخار يرجح أن تعود للعصر الإسلامي- و3 إبر جراحية تعود للعصر الإسلامي).

وضبطت الأجهزة الأمنية (عقودًا بها مجموعة من التمائم تمثل آلهة مختلفة- 3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية- مائدة قرابين حجرية- 4 فازات مختلفة الأحجام- إناء من الألاباستر- 24 نموذجًا لأوانٍ مختلفة الأشكال- 3 أوانٍ صغيرة من المرمر- إبريقًا صغير الحجم أخضر اللون من الفيانس- 2 طبق بازلت أسود اللون أحدهما على شكل سمكة والثاني على شكل إوزتين).

كما أمكن ضبط (3 مسامير من البرونز- 6 قطع من الظران يرجح أن تعود إلى عصر ما قبل التاريخ- 3 أطباق صغيرة الحجم من الفخار- 6 قطع من الفخار على شكل إناء صغير الحجم- غطاء إناء حجري وقاعدة لطائر حجري- مسند رأس من الخشب- 10 قطع من الفيانس أخضر اللون- 3 مسرجات من الفخار يوناني روماني- جزء من تمثال على هيئة حيوان من الخشب- 3 مثاقيل ميزان أحدها بازلت والآخر حجري- مرآة من النحاس يعلوها الصدأ- 3 موازين من البازلت- 3 مكاحل صغيرات، إحداها من المرمر والثانية من البازلت والثالثة حجرية- تمثال جنائزي حجري غير مكتمل).