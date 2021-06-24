كيف أنقذت الحماية المدنية وزارة الزراعة من كارثة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

يوم شاق مرَّ على قوات الحماية المدنية بالجيزة أمس. 24 ساعة من الأحداث الساخنة كان رجال الإطفاء كعادتهم على العهد. قبل غروب شمس الأربعاء جابهت قوات الدفاع المدني نيران أرشيف مجلس الدولة وفي المساء تصدوا لألسنة لهب مخلفات وسيارات متهالكة بجوار سور وزارة الزراعة.

لم يكد يلتقط رجال الدفاع المدني أنفاسهم بعد حريق هائل التهم محتويات أرشيف مجلس الدولة بحي جنوب الجيزة على مساحة ألف متر حتى سُمع دوي سارينة الإنذار معلنة تحدٍ جديد مع حريق مخلفات زراعية وسيارات متهالكة بحرم ديوان وزارة الزراعة.

5 سيارات إطفاء تلتها سيارتا دعم وصلت موقع الحريق بقيادة اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بمشاركة نائبه اللواء علاء السعيد والعميد علاء خلوصي والمقدم محمد إمام.

الوضع لم يكن بالسوء الذي حاولت بعض وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي تصديره للرأي العام. النيران بدأت بمخلفات زراعية امتدت إلى سيارات متهالكة بجوار سور الوزارة.

الوضع كان تحت السيطرة رغم حالة الفزع التي بدا عليها مسؤولي الوزراة وعلى رأسهم الوزير. خطة عمل محكمة نفذها رجال الحماية المدنية منحت القوات السيطرة على الحريق منذ لحظاته الأولى.

سرعة الوصول حالت دون وقوع كارثة محققة، منعت مياه سيارات الإطفاء امتداد النيران إلى نحو 30 سيارة متوقفة بجوار السور، واقتصرت الخسائر على تفحم 7 سيارات "متكهنة" وكرفان خشبي دون وقوع إصابات ليبرهن أبطال الدفاع المدني على تضحياتهم وتحملهم الصعاب.