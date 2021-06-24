النائب العام يبحث مع نظيرته الفرنسية سبل الإسراع في تنفيذ طلبات الإنابة القضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

التقى النائب العام المستشار حماده الصاوي، ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة وسفير مصر في فرنسا، النائبَ العامَّ للعاصمة الفرنسية باريس السيدة كاثرين شمبرينو، وفي صحبتها النائب العام المساعد بمحكمة استئناف باريس، ومديرة إدارة التعاون الدولي بذات المحكمة، بمقر مكتبها بقصر العدالة بالعاصمة الفرنسية.

وذكر النائب العام في بيان اليوم الخميس، أن الجانبين تبادلا الحديث عن أهمية التعاون القضائي المثمر بين الجهتين في ظل الروابط الوطيدة بينهما في مجالات متعددة، منها مجال مكافحة الجرائم المختلفة خاصة المستحدث منها والجرائم المنظمة وعبر الوطنية.

وأبدى النائب العام المصري تقديره لهذا التعاون بين النيابة العامة المصرية، وسلطة التحقيق القضائية الفرنسية في مجالات عدة أبرزها مكافحة الاتجار في المقتنيات الثقافية والأثرية، والتي تكللت باسترداد القطع الأثرية أمس الأربعاء، مشيرًا إلى أنه نموذج يُقتدى به بين كافة الدول، مؤكدًا ضرورةَ إيجاد وسائل تواصل سريعة؛ لتبادل طلبات التعاون والمساعدة القضائية، وتسهيل تنفيذ طلبات الإنابة القضائية بين الجهتين، فضلًا عن ضرورة تبادل الخبرات والبرامج التدريبية بينهما؛ لرفع كفاءة ومستوى الأعضاء فيهما.

وتناول الحديث استعراض آخر التطورات الخاصة بتعيين المرأة في النيابة العامة في ضوء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببدء عملها اعتبارًا من أول أكتوبر القادم.