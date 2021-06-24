ارتفاع الحرارة لـ72 ساعة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، الجمعة طقسًا شديد الحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارًا.

الجمعة 25 يونيو:

القاهرة والوجه البحري: 36

السواحل الشمالية:31

جنوب سيناء: 38

شمال الصعيد: 41

جنوب الصعيد: 44

السبت 26 يونيو:

القاهرة والوجه البحري: 37

السواحل الشمالية: 31

جنوب سيناء: 38

شمال الصعيد: 40

جنوب الصعيد: 44

الأحد 27 يونيو:

القاهرة والوجه البحري: 37

السواحل الشمالية: 32

جنوب سيناء: 38

شمال الصعيد: 40

جنوب الصعيد: 44