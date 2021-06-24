الأخير قبل بدر عيد الأضحى.. "طوق الضوء" ظاهرة جوية تزين القمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

رصد مساء اليوم الخميس، القمر البدر لهذا الشهر، الأخير قبل بدر عيد الأضحى، ورافقته ظاهرة جوية بصرية عبارة عن طوق من الضوء حولة تسمى "الإكليل" مشاهد بالعين المجردة عندما تكون الظروف الجوية مناسبة كما يظهر في الصورة الملتقطة الليلة في سماء السعودية (مدينة جدة).

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن القمر الآن مضاء بنسبة 99.9%، والإكليل يتشكل عندما تعبر الغيوم الرقيقة العالية أمام القمر وهي ظاهرة تحدث في كل مكان حول العالم وبشكل متكرر.

وأوضحت الجمعية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، لإكليل يكون صغير الحجم جدًا حيث يبلغ قطرة بضع درجات ويكون قريب إلى القمر مقارنة بالهالة، ويمكن في بعض الأحيان أن يظهر له عدة ألوان.

وتابعت الجمعية: "أفضل وقت لرصد الإكليل عندما يكون القمر في طور البدر المكتمل مقارنه مع باقي أطوار القمر وذلك لأن كمية الضوء كبيرة ولكن يمكن أن تتشكل الظاهرة في باقي الأطوار وفي مناسبات نادرة يمكن يظهر الإكليل والهالة ذات الحجم الأكبر سويا في نفس التوقيت".