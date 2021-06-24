وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يفتتحان سينما ومسرح الصداقة بتكلفة 12 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أعمال التطوير والتحديث الشامل لسينما ومسرح الصداقة بتكلفة 12 مليون جنيه، وذلك في اليوبيل الذهبي بمناسبة مرور 50 عامًا على إنشاء هذا الصرح السينمائي والفني والترفيهي والمقام على مساحة 1500 م2.

بحضور قيادات الوزارة والمحافظة، بجانب المهندسة نجوى إبراهيم مدير عام سينما ومسرح الصداقة.

ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية شكره لوزيرة الثقافة لحرصها ودعمها اللامحدود لكافة الصروح والأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية، حيث إن افتتاح سينما ومسرح الصداقة يتواكب مع إنطلاق فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الخامسة.

وأكد سعي المحافظة المتواصل بالتنسيق مع الجهات المعنية للتسويق السياحي لهذه البقعة الساحرة لتكون من أجمل المشاتي والمقاصد العالمية على خريطة السياحة الدولية ولإعلاء اسم أسوان في سماء الفن والإعلام.

وفي نفس السياق أوضحت المهندسة نجوى إبراهيم بأن أعمال التطوير والتجديد لسينما ومسرح الصداقة جاءت كمبادرة من محافظ أسوان الذي قدم كافة أوجه الدعم والمساندة لتحويل هذا الصرح التاريخي لبانوراما جمالية بعد سنوات طويلة لم تشهد فيها هذه النقلة الحضارية الفريدة من نوعها ولاسيما في ظل موقعها المتميز و المواجه لحديقة درة النيل لتتواكب مع اللوحة الفنية الجديدة بعد تنفيذ أكبر مشروع حضارى لتجميل واجهة مدينة أسوان والتي شملت الحديقة وميدان المحطة والسوق السياحى القديم.

وأوضحت أن أعمال التطوير تضمنت منظومة إطفاء وتركيب شاشة عرض عملاقة بمقاس 55 متر مسطح في الصالة الرئيسية مزودة بأحدث ماكينة للعرض السينمائي "دولبى" وأرقى أنواع الصوتيات والمؤثرات الصوتية، فيما تستوعب 650 مشاهد بعد تم تركيب430 كرسى مطور في الصالة السفلى و220 كرسي آخر بالبلكون، بجانب توفير 6 غرف للفنانيين داخل كواليس المسرح، وكذا دورات مياه حضارية، و2 بوفيه، وشباك للتذاكر، مع إتاحة 4 بوابات لدخول جمهور المواطنين، و 7 بوابات للخروج لتسهيل حركة الدخول والخروج بالشكل المطلوب.​