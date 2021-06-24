"حقوق إنسان النواب": عرض نتائج زيارة محافظات حياة كريمة وسجن المرج خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، إن اللجنة ستعرض 3 تقارير على الجلسة العامة، خلال الأيام المقبلة، تتعلق بنتائج بزياراتها لمشروعات حياة كريمة في محافظتي الإسكندرية وسوهاج، بالإضافة إلى زيارة سجن المرج.

جاء ذلك في تصريحات له على هامش زيارة وفد اللجنة لمدينة برج العرب، بصحبة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، في إطار زيارة اللجنة للمحافظة والتي استغرقت يومين.

وأوضح رضوان، أن التقرير الذي سيتم تقديمه لهيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، سيتضمن عددًا من التوصيات والملاحظات، التي دوّنها أعضاء اللجنة خلال تلك الزيارة، مشيرًا إلى أن مشروعات حياة كريمة إنجاز كبير للدولة المصرية وانتصار لحقوق الإنسان.

وضم الوفد البرلماني النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، وزميلي اللجنة النائب أيمن أبو العلا والنائب محمد عبدالعزيز والنائب محمد تيسير مطر أمين سر اللجنة، والنواب أعضاء اللجنة نانسي نعيم ومرثا محروس ومحمد سلطان وأحمد نشأت، وآيات الحداد ومحمود عصام والنائب ياسر الهواري.​