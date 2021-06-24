شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: دعم الطاقة مستمر حتى عام 2025 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء سيتم تطبيقها الخميس المقبل، ضمن الخطة الموضوعة العام الماضي، مشيراً إلى أنه تم تثبيت أسعار الطاقة للجهد الفائق والمتوسط، المستخدمين في الصناعة بشكل كبير لمدة 5 سنوات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي محمد شردي، في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» إن الجهد الصغير واستهلاك المنازل ستكون الزيادة طفيفة للغاية ضمن خطة التخلص من الدعم على الكهرباء بحلول عام 2025، مشيراً إلى أنه ابتداء من قراءات شهر يوليو سيتم تطبيق الزيادة عليها.

ومن المقرر أن يكون التخلص من الدعم على الكهرباء خلال فترة أقل، ولكن كانت هناك تكليفات رئاسية بمراعاة الظروف التي عاني منها الجميع.

وأكد وزير الكهرباء إن هناك شفافية مطلقة مع المواطنين سواء في أسباب الزيادة أو تثبيت الأسعار بالنسبة للصناعات، لافتاً إلى أن نسبة الزيادة على مدار السنوات القادمة منشورة في الوقائع المصرية.

وأوضح وزير الكهرباء، أن العالم أبدى إعجابا شديدا بمشاريع الطاقة المتجددة التي قامت بها مصر وما زلت مستمرة فيها، مشيرا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» مساء اليوم الخميس، أن الدعم للطاقة مستمر حتى عام 2025.

وقال إن مؤتمر العام الماضي أوضح كل التفاصيل التي يحتاجها المواطن عن أسعار الطاقة الكهربائية لكل عام حتى عام 2025، مردفا، أنه منذ 2014 ويتم التوجيه لتطوير الكهرباء التي تعتبر مسألة أمن قومي لجذب الاستثمار والارتفاع باقتصاد مصر، وبدأ مشروع إنتاج الطاقة المتجددة ومشاريع الربط مع دول الجوار وتصدير الطاقة الكهربية.

وحول زيادرة أسعار شرائح الكهرباء المتجدةة، قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، قال إن زيادة أسعار شرائح الطاقة الجديدة بداية من 1 يوليو 2021، يحتاج لبعض من الدقة، لافتا إلى أن الأسعار التي وضعت العام الماضي كانت ضمن خطة الخمس سنوات، ما زالت كما هي بالنسبة للجهد المرتفع، بينما أسعار الجهد المنخفض سيكون فيها زيادات طفيفة.