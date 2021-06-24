شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف «كرم عبد الغني» بتسيير عمادة «حاسبات بنها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، قرارًا بتكليف الدكتور كرم عبدالغنى عبدالرحمن، وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لشئون الدراسات العليا والبحوث، بتسيير أعمال عمادة الكلية، بجانب عمله، وذلك لحين شغل المنصب بالطرق القانونية.

وقال بيان صحفي، الخميس، إن «الجيزاوي»، وجه الشكر للدكتورة هالة حلمي زايد عميد الكلية السابق، على ما قدمته للكلية طوال فترة عماداتها للكلية والتي استمرت فترتين متتاليتين.