شكرا لقرائتكم خبر عن «إحلال السيارات»: الميكروباص يتمتع بأعلى معدل من الحافز الأخضر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أحمد عبدالرازق، المتحدث باسم مبادرة احلال السيارات، إن حوافز إحلال الميكروباصات القديمة وصل لـ65 جنيها، مشيرًا إلى أن أصحاب الميكروباصات يتمتعوا بأعلى معدل من الحافز الأخضر الذي أعلنت عنه الحكومة الذي يقدر بـ25 جنيها من سعر السيارة الجديدة بحد أقصى 645 جنيها، معقبًا: «يعني ربع ثمن السيارة مدفوع».

وتابع «عبدالرازق»، خلال مداخلة هاتفية مع أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن التاكسي يتمتع بحافز يقدر بـ20% من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 45 جنيها، مشيرًا إلى أن تعداد السيارات التاكسي القديمة قليل إلى حد ما بسبب وجود مباردة سابقة للإحلال وتجديد التاكسي.

ولفت إلى أن مصاريف تشغيل السيارة القدمة مرتفعة، خلاف أن مصاريف الصيانة الدورية كبيرة، وعند شراء سيارة جديدة وفقًا للمبادرة سيقل تكلفة التشغيل للنصف، خلال أن سعر السيارة مخفض، ومؤمن عليها ضد السرقة والحوادث.