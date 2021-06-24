شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المشغلة لإيفر جيفن: نحتاج مزيدا من الوقت لإطلاق سراح السفينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الشركة المشغلة لسفينة الحاويات العملاقة إيفر جيفن التي سدت قناة السويس في مارس اليوم الخميس إن إطلاق سراح السفينة وإبحارها سيستغرق المزيد من الوقت بينما يجري العمل على اتفاق نهائي مع السلطات المصرية.

ودخل ملاك السفينة اليابانيون وشركات التأمين عليها في نزاع بشأن التعويضات مع هيئة قناة السويس، لكنهم أعلنوا أمس الأربعاء عن التوصل إلى اتفاق مبدئي لحله.

وقالت إيفر جرين لاين، الشركة المشغلة للسفينة، في بيان «ربما يستغرق الأمر مزيدا من الوقت من أجل الانتهاء من الاتفاق وإطلاق سراح السفينة والاستعداد للإبحار».

وإيفر جيفن راسية في منتصف القناة منذ تعويمها في 29 مارس . وكانت السفينة جنحت بالعرض في الممر المائي لمدة ستة أيام وعطلت حركة مئات السفن وحركة التجارة العالمية.